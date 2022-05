Nagy bakot lőtt a Mercedes a W13-mal a Forma-1-ben, a konstruktőri címvédők riválisaikhoz képest nagyon mellényúltak a 2022-es autó tervezésekor. A csapat azonban nem engedte el ezt az évet: Imola óta folyamatosan zajlott a munka a brackley-i központban, hogy megoldást találjanak többek között a delfinezésre.

A Miami Nagydíjra több olyan lehetőséget is talált a Mercedes, ahol javítani tudnak, számolt be erről Toto Wolff csapatfőnök. “Mióta visszatértünk Olaszországból, annyit tanultunk a hétvégéből, amennyit csak lehetett. Ezzel párhuzamosan a szélcsatornás adatokból és a szimulációkból is tanultunk. Számos irányt találtunk az autó fejlesztésére, Miamiban pedig kísérleteket hajtunk végre viszonyításképpen. Remélhetőleg ez meghatározza majd a fejlesztési irányt a következő versenyekre” – árulta el az osztrák szakember.

“Mindkét pilóta dolgozott a szimulátorban Miami előtt, a gyárak pedig keményen dolgoztak a fejlesztéseken a következő versenyekre” – tette hozzá Wolff.