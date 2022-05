Hosszú idő után újra egynél több Forma-1-es nagydíjnak ad otthont az Egyesült Államok: Austin mellett Miamiba is ellátogat a mezőny. Az előttünk álló hétvégéig még csiszolgatják itt-ott a pályát, de főleg már csak a külsőségeken dolgoznak. Olyan részleteken is, melyet ép ésszel alig fogunk fel.

Az egyik kanyar belsejében ugyanis egy látványkikötőt alakítanak ki a betonon: a hajókat már jó előre leparkolták ide, a helyszínt pedig utólag töltötték fel “vízzel”. A munkálatok kapcsán természetesen megindult a mémgyárosok fantáziája, különféle vicces, szórakoztató alkotások jelentek meg a hajók és a műanyagból készült tenger kapcsán.

Mind közül azonban a legjobb az az alkotás lett, mely az internet egyik első mémvideóját gyúrta egybe a kikötővel: emberünk az eredeti felvételen alábecsülte a víz tetején lévő jégtakaró vastagságát.

Me after paying $2,000 for a standing ticket #MiamiGP pic.twitter.com/wGQqhV5bQs

— Matt Amys (@mattamys) May 2, 2022