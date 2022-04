Az elmúlt években a koronavírus-járványnak is köszönhetően nagymértékben átalakult a Forma-1-es versenynaptár. 2022-re 23 futamot terveztek 21 országban: Olaszország és az Egyesült Államok is két nagydíjat rendezhet, ráadásul utóbbi jövőre már Austin és Miami mellett Las Vegasban is vendégül látja az autósport csúcskategóriáját.

Látva ezt a trendet, a Forma-1-es tapasztalatokkal alig rendelkező Szaúd-Arábia is bejelentkezett, hogy szeretne egy állandó második helyet is a Forma-1-es versenynaptárban – állítja az elismert F1-es szakíró, Joe Saward. A közel-keleti ország dzsiddai pályájáról inkább rosszat, mint jót lehetett hallani az elmúlt két versenyt követően, ráadásul idén rakétatámadás fenyegette a Forma-1-es mezőnyt is.

A szaúdiak ennek ellenére szeretnének két futamot országukban: terveik szerint egyet a szezon elején, egyet pedig a végén tartanának ősz körül, Dzsidda mellett pedig a fővárosban, Rijádban száguldhatna az F1-es mezőny. A sportág szereplőinek egyelőre nem annyira tetszenek ezek a tervek, de vélhetően van az a pénz, amitől ők is meglágyulnak – márpedig Szaúd-Arábiában nyílik a pénztárca, ha kell.

Egyelőre azonban ez csak egy mellékzönge a Forma-1 életében, a versenynaptárral kapcsolatban ugyanis van egy sokkal égetőbb kérdés is: mi lesz a törölt Orosz Nagydíjjal? A sportág vezetése szeretné, ha maradna a 23 futamos menetrend, Saward szerint azonban beszűkült a lehetőségek tárháza. A korábban emlegetett katari beugrást elvethetjük a szakíró szerint, így az egyetlen járható út egy dupla hétvége lehet Szingapúrban.