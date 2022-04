2013 után újra elővette a Forma-1 a sisakkamerát a tavalyi év második felében, melynek köszönhetően a pilóták szemszögéből nézhetjük az eseményeket a pályán. Azóta is még csak tesztjelleggel működtetik az eszközöket, minden futamon más-más pilóták fejvédőjéből tekinthetünk ki, ha adásba kerülnek a kameraképek.

A hivatalos és nem hivatalos felmérések azt mutatták, hogy a nézőknek tetszik az újítás. Valóban egyre jobb minőségű, többet mutató felvételek készülnek ilyen módon, kedd este pedig az F1 Commission ülésén eldöntötték, frissítik a 2023-as technikai szabályzatot azzal, hogy “minden pilótának kötelezővé teszik a sisakkamerák használatát”.

Van a történetben azonban egy bökkenő. Maga a hivatkozási alap, melynek révén kötelezővé teszik a kamerák használatát, a Bell sisakjaival szerzett tapasztalatokra épül. A Forma-1-es pilóták (néhány esetben a csapatok) maguk választják meg sisakgyártóikat, a mezőny pedig jelenleg is négy gyártóval dolgozik. A többség most is a Bellt használja, de például Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo vagy Cunoda Juki az Arai, a Red Bull-pilóták és Mick Schumacher a Schuberth, Valtteri Bottas és Lance Stroll pedig a Stilo fejvédőit használják.

Nekik vagy váltaniuk kell kötelező jelleggel Bell-sisakokra, melyek kompatibilisek a kamerákkal, vagy bízniuk abban, hogy gyártóik is alkalmazkodnak a szabályváltozáshoz.