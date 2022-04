A Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától YouTube-csatornánkon!

A 2022-es Forma-1-es autók tervezési filozófiájuk miatt hajlamosak az úgynevezett “delfinezésre”. A fel-le irányú egyenesbeli mozgás leginkább a Ferrarinál és a Mercedesnél vehető észre, ám amíg a maranellóiak meg tudnak birkózni a jelenséggel, a konstruktőri címvédő nem találja a megoldást.

Az erőteljes mozgás lecsapódik a pilótákon is, igen komolyan, ahogy arról George Russell beszámolt az Emilia-romagnai Nagydíjat követően. “A pattogás még a lélegzetet is elveszi. Most éreztem a legextrémebbnek” – számolt be a futamon negyedikként végző Mercedes-pilóta.

“Nagyon remélem, hogy találunk rá megoldást, és remélem, hogy minden csapat talál megoldást, mert ez nem fenntartható a pilóták számára. Ez volt az első hétvége, amikor küszködtem a hátam miatt, és a mellkasommal is a pattogás súlyossága miatt” – mondta Russell.

A Mercedes egyelőre nem találja a pattogás stabil ellenszerét. A ferraris tapasztalatok szerint a nyitott DRS segített a helyzeten, de állandóan nem lehet nyitva a hátsó szárny sem. Korábban a kivágott vagy a szélein jobban felvágott padlólemezt emlegették, mint lehetséges ellenszert a delfinezés ellen, ám ez is tempóveszteséggel jár. Még egy megoldás lehet az aktív felfüggesztés, mely stabil magasságban tartja az egész autót, de ennek használatát a szabályok közel három évtizede tiltják.