Ha kicsit jobban elmélyülünk a mezőny Forma-1-et megelőző pályafutásában, láthatjuk, hogy a pilóták többsége már a Forma-1 előtt is találkozott jelenlegi ellenfeleivel. Így van ez Charles Leclerc és Max Verstappen esetében is: a Ferrari bajnoki listavezetője és a Red Bull címvédője már gokartos korukban is összecsaptak egymással. Nagyot ment/megy a YouTube-on egy, a kettejük főszereplésével készült videó, ahol a két pilóta nyilatkozik egy gokartos ütközésükről. A Leclerc szóhasználata szerinti incsident miatt annak idején mindkét versenyzőt kizárták a megmérettetésről.

Leclerc úgy véli, az idei szezon olyan lehet, mint gokartos évei: ugyanúgy Verstappennel kell vívnia a végső győzelemért. “Nagyon szoros lesz, mindig is szoros volt. Főleg a junior kategóriákban gokartban” – tekintett vissza a monacói. “Emlékszem, hogy mindig én voltam vagy ő volt a jobb, ezért utáltuk egymást egy időben. Gyakran ugyanis nem a legjobb módon ért véget a verseny!”

“Szerintem teljesen eltérő a vezetési stílusunk. Valamikor az egyikőnk nyer, valamikor a másikunk. De ez szórakoztató, szeretem” – tette hozzá Leclerc.