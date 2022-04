Kevin Magnussen egyike volt azon pilótáknak a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj pénteki napján, akik az Acque Minerali kanyarban úgy forogtak meg, hogy éppen megálltak a fal előtt, vagy csak érintették azt. A Haas dánja is csak a kavicságy végéig csúszott a Q3 elején, majd némi ipszilonozással visszatért a pályára. Erőfeszítése kifizetődött, az időmérőt a negyedik helyen zárta: ezzel saját legjobb F1-es kvalifikációs eredményét állította be, de a Haas eddigi legjobbjait, az ötödik rajthelyet is felülmúlta, melyet szintén ő szerzett még a 2018-as Német Nagydíjon.

“Még egy hihetetlen eredmény számunkra” – lelkendezett az időmérőt követően az idén visszatérő pilóta. “Nagyszerű volt az autó, gyors volt és élvezetes volt vezetni. Büszke vagyok a csapatra.”

Incidenséről viccesen csak annyit mondott, hogy “elfogyott a tehetsége”. “Megérintettem a fehér vonalat, és elment az autó. Azt gondoltam, hogy eltalálom a falat. Belecsúsztam a kavicságyba és eléggé lelassultam. Láttam a lefulladásgátlót, kinyomtam a kuplungot még amikor hátrafelé mentem, majd épp annyi gázt adtam, hogy a menekülőútra kerüljek. Szerencsés voltam” – tette hozzá Magnussen.