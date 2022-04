Az orosz-ukrán háború a sportokra is hatással van, az európai topfocit is érinti a kialakult helyzet. A vezéráldozat minden jel szerint az angol Chelsea csapata lehet, melynek éléről távoznia kellett az orosz Roman Abramovicsnak. A klubot azonban többen is szeretnék megmenteni, élükön a British Airways egykori elnökével, Sir Martin Broughtonnal.

A férfi mögé többek között Lewis Hamilton is beállt 10 millió fonttal – ez az összeg közel sem elég egy ilyen szintű csapat megvásárlásához, inkább közelebb áll a jelképes támogatáshoz, túlzóak azok a hangok, amelyek a csapatvételről szólnak. Mindenesetre ez épp elég volt ahhoz, hogy Max Verstappen hangot adjon véleményének.

“PSV-szurkoló vagyok, és sosem venném meg az Ajaxot” – vázolta fel holland fociviszonyokkal azt a világbajnok, amilyen helyzetbe Hamilton került. A hétszeres bajnok ugyanis közismerten Arsenal-szurkoló (legalábbis annak vallotta magát korábban), míg a Chelsea talán a legnagyobb városi riválisa az Ágyúsoknak. “Ez így eléggé érdekes” – tette hozzá.

How is Lewis Hamilton as a Arsenal fan trying to buy Chelsea FC 🤯 Part of a secret plan 👀😳 pic.twitter.com/6qAu59FR0q — Goffeng – FUT Trader (@Goffeng_Trader) April 21, 2022

“És ha vennék is futballklubot, az egyedüli tulajdonos lennék és magam hoznám a döntéseket, nem csak néhány százalékot vásárolnék. De mindenki azt csinál a pénzével, amit akar. Meglátjuk, mi sül ki belőle” – tette hozzá a Red Bull versenyzője.