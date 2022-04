Az év eddigi három futama alapján kijelenthető, hogy a Ferrari tudott a leginkább élni a szabályváltozások adta lehetőségekkel, viszont csapaton belül is nagy különbség alakult ki. Miközben Charles Leclerc kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott, csapattársa, Carlos Sainz harmadik a pontversenyben, de a melbourne-i kiesése után már 38 pont a hátránya.

Ennek kapcsán a napokban Ralf Schumacher pendítette meg, hogy Sainz így idővel másodszámú pilótává avanzsálhat, a Ferrari azonban leszögezték, versenyzőik között továbbra is szabad a verseny. „Még csak három futamon vagyunk, még mindig van hátra húsz” – magyarázta Mattia Binotto a Motorsport.com-nak. „A bajnokság továbbra is nagyon hosszú, így a versenyzőink szabadon csatázhatnak.”

„Alig várom, hogy lássam és élvezzem, ahogy jó pozíciókért harcolnak majd, és lehetőleg az első helyért” – tette hozzá.

A Ferrari idei autója egyelőre nem mutatta jelét komolyabb gyengeségnek, ellenben körülményektől és pályakarakterisztikától függetlenül gyorsnak bizonyult, miközben lényegesen megbízhatóbb a legfőbb rivális, a Red Bull versenygépénél.

Izgatottan terelgeti az F1-75-öt Leclerc is, elmondása szerint mostanáig sikerült kihoznia abból a maximumot. „Biztos, hogy erős autó, és eddig úgy fest, a vezetési stílusomnak is kedvez” – nyilatkozta a monacói. „Sikerült elég gyorsan megértenem az autót, ami úgy gondolom, segít nekem. Meglepetésként is ért, de ettől függetlenül nyomnunk kell tovább.”

Jövő hétvégén az olasz istálló egyik hazai versenye, az Emilia-romagnai Nagydíj következik a versenynaptárban, így Leclerc tisztában van vele, hogy munkaadója ezúttal sem adhatja alább a legjobbnál. „Imolában sok minden fog őrülten alakulni a mi szempontunkból” – tekintett előre. „Nyilvánvalóan más lesz ez, mint a többi versenyhétvége, már csak a sprint miatt is. Nem tudom, hogy erre ez-e a legmegfelelőbb pálya, vagy sem, de azt hiszem, erre a hétvégén majd választ kapunk.”

„Biztos vagyok benne, hogy sok lesz az izgalom, de biztosra kell mennünk abban is, csapatként, hogy ne vigyük túlzásba a dolgokat, mert nagyok lesznek az elvárások velünk szemben, mint mindig. Higgadtnak kell maradnunk.”

A napokban több sajtóorgánum is azt pedzegette, hogy a Ferrari hamarosan beveti első fejlesztéseit, erre azonban nem Imolában fog sor kerülni.

„Nehéz hétvége lesz, a fejlesztések kipróbálására és kiértékelésére pedig csak a pénteki szabadedzés állna rendelkezésre, miközben a délutáni időmérő edzésre is készülni kellene” – indokolta Binotto. „Helyette inkább az eddig tapasztalt problémákat próbáljuk mérsékelni, a delfinezés és a pattogás ugyanis hatással van a teljesítményünkre.”

„Ezeken a specifikus pontokon fogunk dolgozni, a fejlesztések, mármint a jelentősebbek, pedig a szezon későbbi szakaszában érkeznek majd” – erősítette meg a csapat távlati terveit.