Kétszer is megszakították a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat egy-egy biztonsági autós periódussal. A második alkalommal, amikor Sebastian Vettel összetörte Aston Martinját, majdnem történt egy komoly baleset a safety car mögött. Pierre Gasly és Cunoda Juki a célegyenesben próbálták lekövetni a vonatozó mezőny tempóját, amikor hirtelen visszalassult a sor.

Az AlphaTauri két pilótája gond nélkül, időben tudott reagálni minderre, Mick Schumacher viszont majdnem belerongyolt a japán versenyzőbe.

The Mick Schumacher SC incident from Tsunoda’s perspective, surely Gasly was too slow pic.twitter.com/8RLhuUDes8

