Kibérelte a harmadik rajtsort a Mercedes a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjra: Lewis Hamilton és George Russell az 5-6. helyen végeztek a másfél órásra nyúlt kvalifikáción.

A konstruktőri címvédők sokat fejlődtek a hétvége során: a pénteki napon egyik versenyzőjük sem zárt a legjobb tízben. Az előrelépés fontosságát Hamilton is kiemelte az időmérőt követően. “A tegnapi naphoz és az előző versenyhez képest ez a teljesítmény győzelem. Nagy deficitünk volt. A csapatban mindenki keményen dolgozott, én azonban csalódott vagyok, hogy nem sikerült többet elérnem” – mondta a hétszeres bajnok.

A Mercedesek továbbra is küzdenek a delfinezéssel, emellett azonban több kanyarban is izgága, ideges volt a W13 – mindez a televíziós képeken is látszott. “Ha egy picit keményebben nyomjuk, az autó visszarúg. George és én eltérő beállításokkal mentünk, az én autóm valamivel nehezebb. Így több adatot gyűjtünk, melyet később felhasználhatunk” – magyarázta.

Russell is elmondta, hogy más beállítással ment Hamiltonhoz képest. “Agresszívak voltunk a beállítással. Trükkös a helyzet, meg kell találnunk a legjobb kompromisszumot” – mondta. A brit ifjonc kitért a delfinezésre is. “A McLaren és a Red Bull egyáltalán nem delfinezik. Mi is el akarunk jutni ide.”