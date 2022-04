Látványos baleset történt a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj időmérőjének első szakaszában. A mezőny két kanadai pilótája, Lance Stroll és Nicholas Latifi találkoztak némi figyelmetlenség és félreértés miatt.

Latifi a Williamsével teljesen lehúzódott az útról, hogy elengedje honfitársát az Aston Martinnal, akiről azt hitte, épp gyors körön van. Amikor meglátta, hogy nem ez a helyzet, és Stroll is csak lassan autózik, Latifi folytatni kívánta tervezett programját, és megpróbálta visszaelőzni Strollt. A zöld autóban ülő pilóta azonban körültekintés nélkül húzódott a pálya közepéről jobb oldalra, ahol nagyobb tempóval érkezett a Williams-versenyző.

A kontaktban Latifi autója komolyabban, Strollé könyebben megsérült. Kínos, hogy utóbbi csapata épphogy elkészült a harmadik szabadedzésen egyszer már megtört autó javításával, amikor a csapattulajdonos Lawrence Stroll fia újabb feladatot adott a szerelőknek.

LANCE STROLL JUST TOOK OUT NICHOLAS LATIFI. I’M DONE.#F1 #AusGP pic.twitter.com/UoYToNy5Wu

