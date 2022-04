2006-ban, még harmadik számú versenyzőként testközelből figyelhette a Renault-nál Fernando Alonso bajnoki hadjáratát Heikki Kovalainen, aki 2008-ban és 2009-ben Lewis Hamilton csapattársa volt a McLarennél. A mindkét pilótát kiismerő finn nemrégiben érdekes véleményt fogalmazott meg az F1-es karrierje során – mint utóbb kiderült – számos alkalommal rosszabb csapathoz igazoló spanyolról.

“Néha elcsodálkoztam, hogy a rossz igazolásokat a Hamilton sebessége okozta meglepetés okozhatta” – vélekedik az egyszeres futamgyőztes. 2007-ben Alonso és Hamilton pontegyenlőséggel zárták a bajnokságot, de eredményei alapján a britet rangsorolták előrébb. Mint ismert spanyol távozott a McLarentől egyetlen szezont követően. “Nem volt hova mennie, a Renault egyfajta lejtőn volt. Próbálta összekapni magát, de sosem sikerült ez neki igazán.”

Kovalainen maga is tudja, hogy nehéz felvenni a versenyt Hamiltonnal. A finn bevallotta, hogy minden egyes edzésen meg kellett feszülnie ahhoz, hogy legalább egy szinten maradjon brit csapattársával. “Még az olyan szupertehetségeknek, mint Max Verstappennek is rengeteg erőfeszítésbe, koncentrációba, energiába telik ez. Nem könnyű, nem mindenki kezeli jól ezt” – mondta.

A legjobban Hamilton csapattársai közül mindez Nico Rosbergnek sikerült, róla is megemlékezett Kovalainen. “Szerintem Rosbergnek minden eszközét be kellett vetnie, hogy legyőzhesse Lewist. Ez majdnem megölte őt. Ő is elmondta, még egy szezont nem tudott volna végigcsinálni így, máskülönben meghalt volna.”