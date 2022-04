Nem tudta erős tempóját jó eredményre váltani a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj időmérő edzésén Fernando Alonso, miután a Q3-ban technikai okokból összetörte az Alpine-t. A kétszeres világbajnok elárulta, mi miatt kötött ki a falban a 11-es kanyarnál.

„Azt gondolom, valamilyen hidraulikai probléma lépett fel, mert nem tudtam sebességet váltani, miközben nagyon keménnyé vált a kormány. Ha tippelnem kéne, a kormányszervót veszítettük el” – mondta a Sky Sports F1-nek.

„Akár a rajtelsőségért is harcolhattunk volna ma, erre a lehetőségre vártam évek óta ” – tette hozzá a spanyol egy másik interjúban.

„Elég jó körön voltam ahhoz, hogy a legjobb háromban végezzek, ráadásul két szett új gumink is volt. Ez így nagyon frusztráló. Valószínűleg az elmúlt évek egyik legjobb hétvégéjét teljesítem, ráadásul a pole-ért is harcban. Bármi is lesz a versenyen, élni fogunk a lehetőségeinkkel.”

Csapattársa, Esteban Ocon a nyolcadik helyre kvalifikált a másik Alpine-nal, Alonso pedig a tizedik helyről várhatja a futamot, amennyiben nem kell olyan elemet cserélni, ami rajtbüntetést vonna maga után. „Továbbra is a pontokért harcolhatunk, de amúgy a dobogó is elérhető lett volna számunkra. Kihagytuk ezt a ziccert” – tekintett előre.