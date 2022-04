Kicsit megkésve, de Sebastian Vettel is elkezdhette a 2022-es Forma-1-es szezont Ausztráliában. A németnek azonban nem lehetett sok öröme, miután az első szabadedzésen megadta magát az Aston Martin motorja, és a problémát pénteken már nem is sikerült megoldani.

Vettelnek azonban még így is sikerült szórakoztatnia a nézőket azzal, hogy egy robogóval tért vissza lerobbant kocsijától a bokszba csapatához. Ez a tett azonban nem maradt következmények nélkül: a stewardok 5000 eurós pénzbüntetést osztottak ki a négyszeres világbajnoknak, mert a szabadedzés lejárta utáni öt percen belül lépett az Albert Park aszfaltcsíkjára engedély nélkül. A német úgy úszhatta volna meg a bírságot, ha hagyja magát utasként bevitetni egy pályabíróval a szervizutakon.

F1 just isn’t the same without Seb, is it? 😂

Big smiles and a little show for the crowd as he makes his way back to the pits at the end of the session 🙌#AusGP #F1 pic.twitter.com/O2q5b9kUqL

