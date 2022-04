Utoljára 2020-ban járt Ausztráliában a Forma-1 mezőnye, ám akkor a kirobbanó koronavírus-járvány miatt az utolsó pillanatban fújták le a hétvégi programot. 2021-ben már jóval hamarabb sikerült dönteni a törlésről, 2022-re azonban sokat javult a helyzet, és elhárult minden akadály a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj elől.

Az elmúlt időszakban megújult az Albert Park aszfaltcsíkja Melbourne-ben: több helyen kiszélesítették a pályán, a 9-10-es kanyarok által képzett sikánt egy enyhébb ívvel átvágták, valamint megnyújtották az egyik egyenest is valamivel. Összességében rengeteget gyorsult a négy (!) DRS-zónát is tartalmazó pálya, melynek hossza 5303 méterről 5278-ra csökkent.

Az első edzésre, ahol 20 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet várta a pilótákat, visszatért Sebastian Vettel is az Aston Martinhoz. Az F1-es becsengetést “lekéső” négyszeres világbajnok az első két futamot pozitív koronavírus-tesztje miatt hagyta ki, ám Melbourne-re már rajtra készen állt. Betegeskedett azonban Kevin Magnussen, aki hányingerre panaszkodott helyi idő szerint péntek délelőtt. A Haas dánja kihagyta a médiatevékenységeket, helyette orvosnál volt, de a szabadedzésen végül részt vett.

Nem indult problémamentesen a Ferrari számára a hétvége, Carlos Sainz némileg késve tudta megkezdeni a munkát, miután autójára nem tudták rendesen felrakni a magasságmérővel felszerelt első szárnyat. Lance Stroll eközben az Aston Martinban bepanaszolta Lewis Hamiltont feltartásért, melyet a felügyelők fel is jegyeztek, de nem kellett intézkedniük. Megcsodálhattuk a korábbiakhoz képest kékebb Alpine-t is: ahogy korábban ígérték, az első két futam elhagyták a rózsaszín egy részét, de a pink még így is domináns Fernando Alonsóék versenygépén.

20 perc után piros zászlóval megszakították a körözést. Komoly dolog nem történt, Sergio Perez szórt el az ideális íven Red Bulljából egy alkatrészt. Pár perc után folytatódhatott is a munka.

A Stroll-Hamilton incidensen kívül volt egy másik feltartás is: Sainz blokkolta Csou Kuan-jüt az Alfa Romeóban. Ez az eset már komolyabban érdekelte a stewardokat, vizsgálatot a szabadedzés utánra ígértek.

Magnussen összehozott egy meredek pillanatot, amikor a kavicságyon átgurult, de megóvta a Haast a sérüléstől. Fernando Alonso az Alpine-t forgatta meg, Charles Leclerc pedig előbb egy bokszutcai próbarajt végén került a kavicságy szélére, majd a leintéskor rodeózott egy komolyabbat.

Az edzés végén Vettel hozott össze egy újabb piros zászlót, autójában a motor mondta fel a szolgálatot.

Az edzés végül Sainz nyerte Leclerc előtt fél másodperccel, mögöttük Perez, valamint a problémamentes edzést letudó Max Verstappen végzett a Red Bull volánjánál. A holland legjobb köre, aki az egész gyakorláson a lágy gumikat nyúzta, 8 tizedmásodperccel volt lassabb Sainzénál.

Meglepetést okozott a McLaren: Lando Norris az ötödik, Daniel Ricciardo a nyolcadik helyen nyitott Ausztráliában, idén eddig nem ezek az eredmények voltak jellemzőek a wokingiakra.

Közéjük Esteban Ocon (Alpine) és Hamilton fért be a Mercedesszel, a mezőny első felét pedig Alonso és Valtteri Bottas (Alfa Romeo) tette teljessé. George Russell a második Mercedesszel csak a 12. helyen végzett.

Egy csavar még az edzés utánra is maradt: Vettel egy motorral ment vissza a bokszba, de mindezt az aszfaltcsíkon, és nem a szervizutakon tette, ezért vizsgálat indult ellene, mert engedély nélkül lépett a pályára.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint reggel 8 órától.