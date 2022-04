Az első szabadedzéshez képest kissé felhősebb időben, 20 Celsius-fokos levegő- és 30 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2021-es Forma-1-es Ausztrál Nagydíj második szabadedzése Melbourne-ben.

Feltartásos incidenseket ezen az edzésen is láttunk: az utolsó kanyarkombinációban Carlos Sainz előtt gurult lassú tempóban, rossz helyen Lance Stroll. A Ferrari versenyzője az első gyakorláson pont a másik oldalon volt, ő tartott fel valakit, de egy megrovással megúszta az esetet.

It’s looking like a traffic paradise out there for Carlos Sainz! 😯#AusGP #F1 pic.twitter.com/7IQ16M2Klf

— Formula 1 (@F1) April 8, 2022