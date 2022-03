1997 óta gyakorlatilag változatlan nyomvonalon rendezték a Forma-1-es Osztrák, majd Stájer Nagydíjakat: az A1-Ring/Red Bull Ring gyors, hosszú egyenesei és kemény féktávjai számos előzési lehetőséget kínálnak a versenyzőknek.

Ez a kombináció azonban életveszélyes is tud lenni, melyre több baleset is rávilágított a pályán. Az első ilyen emlékezetes eset még 2002-ben történt, amikor Szató Takuma Jordanjébe brutális erővel csapódott Nick Heidfeld. A japán önerőből nem is tudott kiszállni a sárga roncsból, kórházba is vitték.

Pár éve ugyanitt a MotoGP mezőnye élt meg hajmeresztő pillanatokat: Valentino Rossit jókora adag szerencsével áldották meg, hogy elkerülte mindkét, felé szálló motort 2020-ban.

Ez utóbbi, azaz a motorosok esete miatt át is építették az idei évre az osztrák versenypályát. A kérdéses egyenesbe, tehát az 1-es és 2-es kanyar közöttibe egy sikán került, bal oldali bejárattal, ahogy az a mellékelt képeken is látszik. Jó hír azonban az F1-es izgalmat kedvelőknek, hogy az új nyomvonalat csak a MotoGP, a Moto2 és a Moto3 fogja használni, középen megmaradt az aszfaltcsík eredeti nyomvonala is.

A közelmúltban nem ez az első aszfaltcsík, melyhez biztonsági szempontok miatt hozzányúlnak: Spa-Francorchamps felújítási munkálatai már a végéhez közelednek.