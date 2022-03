Mick Schumacher a Szaúd-arábiai Nagydíj időmérő edzésén, 270 km/h-s tempóval csapódott a falnak, az ütközés 33g erejű volt. Noha Schumacher sértetlenül úszta meg a balesetet, a Haas nem vállalta az indulást a futamon, a csapatnak ugyanis spórolnia kell az alkatrészekkel, és nem akarta kockáztatni a melbourne-i szereplést.

Günther Steiner elárulta, hogy minden relatív ugyan, de az autó nem is sérült meg olyan súlyosan. “Úgy tűnik, a váz nem tört el. Az oldalelemek megsemmisültek, de azokat ki lehet cserélni, a vázat csak ellenőriznünk kell. Nem tűnik olyan rossznak a helyzet” – ismerte el Steiner.

“A Ferraritól azt az információt kaptuk, hogy a motor is rendben lévőnek tűnik. Az akkucsomag szintén. De minden másnak annyi.”

“Elég magasak lesznek a javítási költségek, mert a bal első kivételével a futóművet is újjá kell építenünk. Nem tudom, pénzben mennyi lesz, mert ezek az autók nagyon drágák, és sok munkánk lesz. Akár egymillió dollár (335 millió forint) is lehet a vége, de a legjobb esetben is ennek a felét fogjuk elkölteni.”