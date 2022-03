Akár Oscar-díjat is nyerhet hétfő hajnalban a King Richard nevű film, mely Serena és Venus Williams apjának, a Will Smith által alakított Richardnak a sikerhez vezető útját és küzdelmeit mutatja be. A film annyira meggyőzte a Williams-testvérekkel és a színésszel is jóban lévő Lewis Hamiltont, hogy elgondolkodott, talán ő is megfilmesítené karrierje kezdetét.

“Megérintett a történet, mert úgy vélem, mindannyiunk látta őket felemelkedni, viszont nem mindig értjük, mibe került, hogy eljussanak idáig. Az emberek, akik bekapcsolódnak ebbe, nem értik az elkötelezettséget, az időt és az áldozatot, amit bele kellett tenniük ebbe. Hihetetlen, hogy Will képes volt ennek kiemelésére” – jegyezte meg a Mercedes-pilóta.

“Minden sikeres ember mögött áll valaki, és ez rám is vonatkozik. Fantasztikus családom van, akik nélkül nem lehetnék ma itt. Remélem, egy napon én is csinálhatok valami hasonlót” – utalt az életrajzi film forgatására a hétszeres világbajnok.

Hamilton egyébként épp nemrég kötött szerződést az Apple-lel, a cégóriás streamingszolgáltatója dokumentumfilmet készít a pilótáról: