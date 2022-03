Akár a kettős dobogó is elérhető lett volna a Red Bull számára a Forma-1-es Bahreini Nagydíj, helyette az utolsó körökben drámai fordulatot vett a csapat futama, ugyanis Max Verstappen és Sergio Pérez is kiesett.

A verseny leintése után a csapatfőnök Christian Horner megerősítette, hogy mindkét pilóta vesztét az üzemanyagpumpa meghibásodása okozta, viszont a probléma forrását még nem találta meg a csapat, egyelőre ők is csak találgatnak.

„Úgy nézett ki, erős pontszerzéssel zárjuk a napot, de ez hirtelen megfordult az utolsó pár körben” – jegyezte meg. „Nehéz feldolgozni, hogy nulla ponttal zártuk a hétvégét, de pozitívum, hogy versenyképes autónk van. A verseny több pontján is a győzelemért harcoltunk.”

LAP 55/57



Verstappen has lost power, limps back to the pits and is out of this race #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/0cttLQvB79