A szezonnyitó Forma-1-es Bahreini Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

A Red Bull dupla betlije után, Charles Leclerc vezetésével kettős Ferrari-győzelmet hozott a Forma-1-es Bahreini Nagydíj. A pályafutása harmadik sikerét szerző monacói mögött Carlos Sainz ért célba, a harmadik helyen pedig a mercedeses Lewis Hamilton végzett.

„Nagyon boldog vagyok. Az elmúlt két év ugyanis rendkívül nehéz volt a csapat életében” – kezdte az értékelést Martin Brundle-nak nyilatkozva Leclerc. „Tudtuk, hogy ez nagy lehetőség lehet számunkra, és a srácok hihetetlen munkát végeztek ennek a lenyűgöző autónak a megépítésével.”

„A lehető legjobban kezdtük az évet: pole, győzelem, leggyorsabb kör, kettős siker Carlosszal. Ennél jobbat nem is remélhettünk volna. Amennyire lehetett, próbáltam okosan versenyezni, és korán fékezni az 1-es kanyarban, ez kétszer be is vált, visszaszereztem az első helyet.”

„Hihetetlen, hogy visszatértünk a csúcsra!” – tette hozzá a monacói.

„Mindenekelőtt gratulálok Charles-nak és a Ferrarinak! Ezzel az 1-2-vel a csapat nagyon is visszatért, és most ott vagyunk, ahol lennünk kell” – mondta Sainz a leintést követően. „Nem hazudok, számomra nem volt sima hétvége, ma sem volt az igazi a tempóm, de tartottam. A kettős győzelem viszont így is meglett.”

„Még meg kell csinálunk a házi feladatot a következő néhány napban, de biztos vagyok benne, hogy erősebben térek majd vissza” – jegyezte meg némi önkritikával a spanyol.

Sainz hozzátette, az utolsó körökben, az újraindításnál jó lehetősége volt támadni, Max Verstappen azonban remekül védekezett – amíg ki nem esett. „Láttam, hogy hirtelen elkezdenek villogni a hátsó lámpák Max autóján, ekkor már tudtam, ez lesz az én esélyem, és megragadtam. Balszerencsés volt, de jól ment, meglett volna neki a második hely” – fogalmazott korábbi csapattársáról.

„Gratulálok a Ferrarinak! Örömmel látom, hogy újra jól mennek, mert egy történelmi, legendás csapatról van szó. Jó látni, hogy ezzel Charles és Carlos is feljebb kapaszkodtak, örülök nekik is” – beszélt elismerősen a Ferrariról a harmadik helyezett Hamilton.

„Nehéz versenyünk volt” – folytatta a hétszeres világbajnok. „Szenvedtünk a szabadedzéseken is, ez volt a legjobb eredmény, amit elérhettünk. A legjobb formánkat hoztunk, és hálásak vagyunk a pontokért. A srácok remekül dolgoznak a gyárban is, de nem várható gyors pálfordulás.”

„Úgy érzem, hosszú ideig mi voltunk a legegységesebb csapat, most viszont le kell szegnünk a fejünket, mert hosszú út áll előttünk.”