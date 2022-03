A Forma-1-es Bahreini Nagydíj pénteki napja után a közvélemény a Red Bullt és a Ferrarit tartja első számú favoritoknak a szezonnyitón, míg a Mercedes egyelőre jókora lemaradással követi az éllovasokat. A konstruktőri bajnokokat több probléma is hátráltatta a szabadedzéseken.

A gondok ellenére azonban nem írná le az Ezüstnyilakat a Ferrari. “Biztos vagyok abban, hogy kihívást jelentenek majd” – árulta el Mattia Binotto, a Scuderia csapatfőnöke. “Úgy gondolom, hogy a Red Bull nem mutatta meg, mire képes valójában, ahogy mi és a Mercedes sem.”

“Jó, ha óvjuk a motort pénteken. Megbízhatósági kérdés ez, az év hosszú és a motort több versenyen át be kell osztani. Nyomtuk neki, de nem a maximumon” – tette hozzá az olasz szakember. “Várnunk kell az időmérőig, amikor mindenki a határokat feszegetheti. A látottak még nem jelentik a végső eredményt, de az előjelek jók.”

“A tesztek megmutatták, hogy gyorsak lehetünk, de azt is láttuk, hogy a Red Bull is gyors, talán még nálunk is gyorsabbak. Az is kiderült, hogy a Mercedes nagyon közel van, és úgy láttam, az első edzések meg is erősítették ezt a helyzetet” – mondta Binotto.