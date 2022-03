Most hétvégén Bahreinben útjára indul a 2022-es Forma-1-es szezon az első futammal, ám mindezek előtt, szinte az utolsó lehetséges pillanatban történt egy fontos szabályváltoztatás. A lépés előzménye a tavalyi nagy botrányt kavaró szezonzáró volt, ahol Michael Masi ex-versenyigazgató a korábbiaktól eltérő módon alkalmazta a biztonsági autós szabály lekörözött versenyzőkre vonatkozó részét.

Mint ismert, az ausztrál szakember csak a Lewis Hamilton és Max Verstappen közötti öt versenyzőnek engedélyezte körének visszavételét. A lépés nem volt fair a harmadik helyezett pilótával, Carlos Sainz-cal szemben, akit így megfosztottak a jobb pozíció megszerzésének lehetőségétől, de azokkal szemben sem, akik nem vehették vissza körüket.

A sokat támadott lépést a Nemzetközi Automobil Szövetség részéről azzal magyarázták, hogy a szabályokban a kissé kétértelmű valamennyi (any) szót használták a Sportszabályzat 55.13-as cikkelyében. Ezen változtatott most az FIA, és az ide vonatkozó résznél az any szócskát átírták allra, azaz mindegyikre, mely egyértelműen meghatározza, hogy minden lekörözött autót előre kell engedni, nem lehet senkivel sem kivételezni a procedúra során.

Michael Masit azóta leváltották, helyét Niels Wittich és Eduardo Freitas veszi át, akik megosztják egymás között a versenyigazgatói feladatokat.