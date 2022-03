A bahreini tesztelés első napján mutatkozott be a Mercedes alaposan átépített idei autója, amelynek egyik legnagyobb újítása, hogy szinte nincsenek is oldaldobozai. Emiatt a visszapillantóknak is új helyet kellett keresni, a Mercedes által választott megoldás pedig szúrja a Ferrari szemét.

A Mercedes két kiegészítő szárnyon helyezte el a tükröket, amelyek így akár aerodinamikai elemnek is minősülhetnek. A Ferrari legalábbis így gondolja. “Meglepőek a Mercedes tükrei, erre nem számítottunk” – fogalmazott Mattia Binotto csapatfőnök. “A jövőre nézve ezt a kérdést tisztáznunk kellene.”

“Korábban sokat vitatkoztunk arról, hogy a tükrök nem lehetnek aerodinamikai elemek. Csak az a feladatuk, hogy mutassák, mi van az autó mögött.”

“Úgy gondolom, hogy a Mercedes által választott iránynak aerodinamikai céljai vannak, és ennek megálljt kell parancsolnunk. Ha nem tesszük, minden csapat űrhajókat kezd tervezni tükrök helyett. Szerintem ez nem lehet cél a Forma-1-ben.”