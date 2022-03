Minden jel arra mutat, hogy Nyikita Mazepin Forma-1-es karrierjének befellegzett: ugyan a Nemzetközi Automobil Szövetség nem hozott olyan kemény szankciókat az orosz pilótákkal szemben, mint arra sokan számítottak, a britek saját hatáskörükön belül egyáltalán nem bántak kesztyűs kézzel. Sajtóhírek szerint hasonló szabállyal állhat elő rövid időn belül az ausztrál szövetség is, azaz Mazepin nem indulhatna két idei nagydíjon sem, ha marad a sportban.

Azok után, hogy a Forma-1 is felbontotta oroszországi szerződését, a Haas is azon dolgozik, hogy minden ilyen kapcsolatától megszabaduljon – állítja Ralf Schumacher, a német Sky szakértője. “Egyrészt hatalmas a külső nyomás, a Haas egy amerikai csapat. Günther Steiner szerint az alakulat pénzügyi helyzete stabil, és elképzelhetőnek tartom, hogy egy-két szponzor érkezik” – mondta a hatszoros futamgyőztes.

Eközben a Haas még nem kommunikált arról hivatalosan, mi is lesz Mazepin sorsa, de a csapat egyik szponzorának vezérigazgatója kijelentette, hogy a bahreini teszten a legesélyesebb utódjelölt Pietro Fittipaldi is részt vesz. Ha ez nem lenne elég, még a Haas is róla posztolt hivatalos csatornáin, ahol beharangozták a háromnapos gyakorlást.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Haas F1 Team (@haasf1team) által megosztott bejegyzés

Fittipaldi eddig két alkalommal állhatott rajthoz a Forma-1-ben: 2020-ban ő ugrott be a sérült Romain Grosjean helyére év végén. Günther Steiner csapatfőnök korábban kijelentette, ő az első jelölt abban az esetben, ha Mazepintől megválnának, ám a híresztelések nem zárják ki Antonio Giovinazzi esetleges visszatérését sem.