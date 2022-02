Szerdán hivatalosan is elkezdődött a 2022-es Forma-1-es idény az első barcelonai tesztnappal. Noha az Alfa Romeo kivételével meglepően megbízhatónak tűntek az új autók, szakértők szerint több csapatnál is komoly problémák merültek fel.

Egy nem várt aerodinamikai jelenség több autó padlólemezét is megrongálta. A szakzsargonban “delfinezésnek” hívott jelenség okozott előzetesen nem várt nehézségeket, ami az aerodinamikához kapcsolódik: ahogy nő a sebesség, azzal exponenciálisan a leszorítóerő nagysága is nő, ami lefelé préseli az autót.

Ettől közelebb kerül az autó alja az aszfalthoz, viszont ahogy az áramlás megváltozik, átmenetileg csökkenhet a leszorítóerő, és a hasmagasság ismét megemelkedik, majd az egész több ciklusban megismétlődik. Az autó eleje így többször kecsesen fel-le mozog a delfinek mozgását idézve – fejtette ki a Gphirek.hu.

A mozgás miatt a padlólemez eleje többször is nekiütődhet az aszfaltnak, és emiatt megrongálódhat. Úgy tudni, hogy az előzetes szimulációk során nem jelentkezett ez a probléma, a The Race szerint a McLaren, az Aston Martin és a Haas a leginkább érintett.

#F1 Red Bull got some parts delivered. New floor? Spare floor? #AMuS pic.twitter.com/tMNkNzkha7