Vannak szabályt erősítő kivételek, de hozzászokhattunk ahhoz, hogy a Forma-1-es pályák aszfaltjának minősége kiváló, vagy közel van a kiválóhoz. Ez most megváltozott Interlagosban, a brazil helyszínen ugyanis beszakadt az aszfalt.

A második szektor elején, a Ferradura nevű hosszú jobbosban ugyanis egy víznyelő alakult ki, az út alól pedig több méter mélyen eltűnt a talaj.

Nem is ez a döbbenetes ebben, hiszen előfordul az ilyesmi, pláne ha figyelembe vesszük, hogy Interlagos környékén – ahogy a portugál név is utal rá – számos tó terül el. A probléma is teljes biztonsággal javítható, amihez viszont nyilván idő kell, ám ezt az időt nem várták ki az aktuálisan a pályára látogató versenysorozatok. A helyzetet megoldották egy tucat bójával, jó hosszú szakaszon egyautónyi szélességűre szűkítve a versenypályát, a víznyelő közvetlen környezetében pedig extra terelőelemeket vetettek be. Finoman szólva is bizarr megoldása ez a kialakult problémának…

Carros do Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos passam pela área semi interditada da Curva do Laranjinha de Interlagos, que ‘amanheceu’ com um buraco neste sábado (19). (Vídeo: Fernando Santos/Divulgação F-Vee Brasil) pic.twitter.com/ypjIf0ScIl — Motorsport Brasil (@Motorsport_br) February 19, 2022