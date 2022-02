Csütörtökön mutatta be idei versenygépét a Ferrari: az F1-75 elsősorban az agresszív oldalkialakításával terelte magára figyelmet, mivel azon nemcsak kopoltyúszerű, az Aston Martin autóján is visszaköszönő bordák, hanem egy U alakú, folyamatosan mélyülő csatorna is található.

Az elismert műszaki rajzoló, Giorgio Piola a Motorsport.com-on megjelent írásában azonban másra is rámutatott, mégpedig a Forma-1-ben eddig példa nélküli moduláris orrkúpra. Ennek lényege, hogy a Ferrari lényegében első szárny nélkül, de szabályszerűen bocsátotta töréstesztre az új autóját – az orrkúp oldalsó részén, a Santander szponzorfeliratnál, a d és e betűk között meg is figyelhető a törésvonal.

A Ferrari autója még decemberben sikeresen teljesítette a töréstesztet, és azzal, hogy ezt lényegében egy csonka orrkialakítással tette, később rengeteg fejfájástól kímélheti meg magát a csapat. Így ugyanis az első szárnyat sokkal rugalmasabb fejleszthetik és módosíthatják anélkül, hogy az F1-75-öt újra töréstesztre kellene küldeni, ami nemcsak költséges, de időigényes is.

Piola rámutat arra, hogy a moduláris felépítésnek köszönhetően akár egy rivális csapat jobban sikerült megoldására is gyorsabban reagálhat a Ferrari, miközben a 140 millió dolláros költségplafon jelentette gazdasági terheket kevésbé érzi meg, így erőforrásaival is jobban gazdálkodhat.

A rövidebb orrvégnek amiatt ugyancsak előnyös, hogy sérülés esetén könnyebb cserélhető. Abban is eltér a Ferrari megoldása a többiekétől, hogy egy sokkal szélesebb főszárnyelemet (ez lényegében a szárnyvéglap és az orrkúp közötti részt takarja) alkalmaznak.

Hogy teljesítmény tekintetében mennyire lesz nyerő a Ferrari megoldása, az valószínűleg csak a szezon elején derül majd ki, de bizakodásra adhat okot Charles Leclerc-nek és Carlos Sainznak, hogy már a tesztek előtt ennyire felkapják az F1-75 egyedi stílusjegyeit.

Az idei szezonban már csak két csapat adós hivatalos autóbemutatójával: hétfőn az új Alpine-ról hull le a lepel, míg az Alfa Romeo 2022-es autóját – a végleges festéssel – csak a barcelonai tesztek után, február 27-én mutatják be. A korábbi bemutatókról készült írásaink ezen a linken találhatóak meg.