A streamingszolgáltató Netflix 2021-ben is a Forma-1-gyel tartott és végigforgatta az évet, anyagot gyűjtve a Drive to Survive című dokusorozat negyedik évadához. Mind közül talán ebben lehet a legtöbb muníció, tekintettel arra, hogy milyen szoros is volt a csata a világbajnoki címért. A képet azért árnyalja, hogy bensőséges felvételeket nem láthatunk majd Max Verstappennel.

Történésből nem volt hiány tavaly az élmezőny mögött sem: a Ferrari-McLaren csata, George Russell Mercedeshez jutása, Kimi Räikkönen visszavonulása, de akár Mick Schumacher bemutatkozása is kaphat egy külön epizódot a tíz részből. Minderre már csak néhány hetet kell várni, ugyanis bejelentették, hogy március 11-étől látható az új évad a Netflixen. A bejelentésnek különös módját választotta a streamingszolgáltató: egy, a Super Bowl szünetében leadott reklámból derült ki a pontos időpont.

A Drive to Survive magyarul Hajsza a túlélésért címmel található meg a Netflixen, melyet magyar szinkronnal is meg lehet tekinteni. Az már ismert, hogy az új évad készítésében is részt vett a Forma-1 jelenlegi magyar hangja, Wéber Gábor.