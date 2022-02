Michael Masi versenyigazgatóként az egész 2021-es szezont végigszerencsétlenkedte, a szezonzárón elkövetett hibáival tulajdonképpen csak feltette a koronát egész éves teljesítményére. Nagyon is reális lehetőség, hogy az ausztrálnak megköszönik a munkáját, már az utódját is kiszemelték.

A tűzközeli spanyol Forma-1-es újságíró Albert Fabrega szerint már az FIA is potenciális utódok után nézett, és valójában az egyetlen reális opcióhoz nyúlt. Masi utódja az endurance-világbajnokság (WEC) versenyigazgatója, Eduardo Freitas lehet.

Empieza a sonar de varias fuentes el nombre de Eduardo Freitas como posible candidato a Director Carrera de F1 en 2022. Estaba de DC en WEC



Listening from different sources that Eduardo Freitas it's a posible candidate to become F1 Race

Director in 2022. He was WEC RD pic.twitter.com/OzM2BN8sCF