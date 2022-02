A Ferrari már tavaly is nagyrészt a Forma-1 új korszakára készült, Olaszországból érkezett információk szerint mégis van egy kis bizonytalanság a 2022-es autóval kapcsolatban. Az általában jól értesült Leo Turrini szerint a motorral elégedett a csapat, de az aerodinamika miatt aggódik.

“Amennyire tudom, a Ferrarinál száz százalékig biztosak abban, hogy motorerőben utolérték az éllovasokat, még a bioüzemanyagra való áttérés ellenére is” – írta Turrini.

A Ferrari több irányban is kísérletezett a 2022-es autó fejlesztése során, és most éppen ez okoz fejfájást a mérnököknek. “Vannak komoly aggodalmak bizonyos innovatív megoldásokkal kapcsolatban, amelyek talán nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket aerodinamikailag” – fogalmazott Turrini.

Az újságíró szerint a Ferrarinál egyelőre óvatosak az elvárásokkal kapcsolatban.