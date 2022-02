Nico Rosberg 2016-os váratlan visszavonulása után a Mercedes Valtteri Bottasnak szavazott bizalmat. Öt év után a finn pilóta továbbállt, 2022-től már az Alfa Romeót erősíti a tízszeres futamgyőztes.

Lewis Hamilton mellett labdába sem rúghatott a bajnoki címekért folyó csatákban, hiába ült a mezőny legerősebb autóiban, de csapatát így is ötször a konstruktőri bajnoki címhez segítette Bottas. A Mercedes ezzel nagyon is tisztában volt, amikor elköszöntek tőle, így búcsúzóul nem kisebb ajándékkal lepték meg őt, mint a 2017-es W08-as versenyautóval, mellyel első győzelmét is megszerezte.

“Egy kis meglepetéssel készültek nekem, amikor az utolsó napomon a gyárba látogattam. Nekem adták az első győztes autómat 2017-ből. Mondjuk jelenleg nem tudom hova tenni!” – viccelődött a pilóta.

“Le voltam nyűgözve, amikor láttam, mit szerveztek nekem, tűzijáték és zene is volt. Ekkor realizáltam, mennyire értékelték, amit a csapatért tettem” – mondta Bottas.