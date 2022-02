A legtöbb csapatnál jellemzően ugranak egyet a sorszámok egyik évről a másikra, a Ferrarinál azonban mindig kérdés, hogy mi lesz az adott évi Forma-1-es versenygép neve.

Nos, kedden kiderült, hogy a Ferrari idén az F1-75 nevet adta az autójának, amellyel a márka születésnapjára utal. A Ferrari ugyanis 75 éve, vagyis 1947-ben született meg.

