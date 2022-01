Jelentősen csillapodtak ugyan a kedélyek, továbbra sem tekinthető lezártnak a tavalyi abu-dzabi finálét övező botrány, ami a világbajnokság kimenetelére is kihatott. Lewis Hamilton másfél hónapja tartó hallgatás, a Mercedes pedig hangzatosabb nyilatkozatok formájában fejezi ki, mennyire nem ért egyet azzal, ahogyan Michael Masi versenyigazgató eljárt a biztonsági autós újraindításnál a szezonzárón.

Decemberben új elnököt választottak a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) élére: a Ferrarival ismételten szóba hozott Jean Todtot Mohammed ben Szulajem váltotta a poszton, aki nem sokkal kinevezése után alapos vizsgálatot rendelt el az Abu-Dzabiban történtek kapcsán.

Ennek eredményeire azonban március közepéig várni kell, de mivel azon a hétvégén már rajtol az idei Forma-1-es szezon, bizonyos döntéseket hamarabb meg kell hozni, például Masival kapcsolatban. Peter Bayer, a felügyelőtestület újonnan kinevezett sporttitkára a BBC-nek nyilatkozva megerősítette, akár új F1-es versenyigazgatót is választhatnak.

„Michael több szempontból is szuper munkát végzett, ezt neki is elmondtuk” – mondta Bayer a BBC-nek, amit a RacingNews365.com szemlézett. „Lehetséges ugyanakkor, hogy új versenyigazgatónk lesz. Megvizsgáljuk a versenyigazgató feladatainak felosztását, hiszen egyszerre sportigazgató, valamint biztonsági és pályaügyi delegált is. Ez egyszerűen túl sok.”

„Több ember között osztanánk fel mindezt, csökkentve a versenyigazgatóra nehezedő terheket” – jelentette ki.

Mint arról a minap beszámoltunk, a jövő hétre rendkívüli ülést hívott össze az FIA Motorsport Világtanács, melyen várhatóan a versenyigazgató sorsa mellett több sportszakmai és technikai kérdés is napirendi ponton lesz. Michael Masi maradására egyre kisebb az esély a BBC értesülései szerint.