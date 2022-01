Hosszú hallgatás és a sajtó találgatása után a Nemzetközi Automobil Szövetség megerősítette a hírt, miszerint már vizsgálják a 2021-es Forma-1-es szezonzárón, az Abu-dzabi Nagydíj utolsó köreiben történteket. Minderre azok után kerül sor, hogy a Mercedes belement abba, hogy ejtik fellebbezésüket, nem támadják meg annak eredményét a bíróságon, cserébe azonban az FIA egy részletes elemzés után levonja a tanulságokat és megteszi a szükséges lépéseket.

Néhány változás már a hivatalos bejelentés előtt is történt az FIA-nál, melyben sokak szerint a Mercedes keze lehet, ám ők elutasították a felmerült vádakat, melyek különalkut emlegettek.

Előzetesen úgy tűnt, hogy az említett vizsgálat eredményére már február elején fény derülhet, ám meglepő módon egészen a Forma-1-es szezonnyitó hétvégéig, március közepéig kell várni az eredményekkel.

Amennyiben igazak a pletykák, úgy eddig az időpontig kétséges lesz Lewis Hamilton helyzete is. Noha a hétszeres világbajnok a szezonzáró óta néma minden felületen, többen is úgy gondolják, hogy a vizsgálat eredménye döntheti el, marad-e a Forma-1-ben a brit. Ennél azonban reálisabb forgatókönyv az, hogy Hamilton már az idei Mercedes bemutatójáig, vagy a téli tesztekig eldönti, hogy 2022-ben is versenyezni kíván-e – ha egyáltalán tényleg felmerült, hogy szögre akassza a sisakot.