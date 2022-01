Jelentős változásokon ment keresztül az utóbbi időben az Aston Martin Forma-1-es csapata. Előbb csapatfőnököt cseréltek, miután hirtelen távozott Otmar Szafnauer, majd szponzori szempontból is nagy pofont kaptak, és még az is benne van a pakliban, hogy újabb fontos szakember távozik Silverstone-ból.

Az új szabályok érkezésével ez különösen rosszul érintheti Lawrence Stroll istállóját. Úgy tűnik azonban, a nagy jelentőségű és volumenű változások mögött komoly problémák állhatnak. Egy, a csapathoz közel álló forrás szerint ugyanis káosz és fejetlenség uralkodik a csapatnál.

A thejugde13 beszámolója szerint az Aston Martin nem ugyanaz a versenyistálló, amióta az új tulajdonos megérkezett. A gazdag kanadai ugyan rengeteg pénzzel segítette a csapat működését, ám az előrelépés nem a versenypályán mutatkozik meg: az alakulat sokkal inkább az Aston Martin marketingjére fókuszál, előtérbe helyezve az utcai autók eladásának növekedését. A helyzetet nem javította a 200 új alkalmazott sem, a szervezeten belüli problémák pedig kihatással voltak a 2022-es Forma-1-es autó tervezésére is – írja a beszámoló.

A tervek szerint éppen az Aston Martin lesz az első, amely bemutatja vadonatúj versenygépét február 10-én. Ez azonban vélhetően nagyon messze lesz attól, amit menetkészen láthatunk az első téli teszteken – feltéve, ha azon egyáltalán részt vesznek. “Az autó mérföldekre van ettől. Ha eljut az első tesztre Barcelonába február 23-ára, annyira meg fog lepődni mindenki, hogy az éljenzést még az űrből is lehet majd hallani” – vázolta a csapaton belüli hangulatot a forrás.

