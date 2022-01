Daniel Ricciardo napjaink Forma-1-ének egyik legszínesebb egyénisége, akivel talán bárki leülne és meginna egy-két sört vagy egy pohár bort – akár olyat, melyen az ő neve szerepel. A mindig mosolygós ausztrál mindenre kapható és mindent kipróbál.

Nemrég például egy indie rockbanda, a Gang of Youths The Man Himself című számában segédkezett a McLaren pilótája a dobok mögött. Az együttes nem is feledkezett meg róla, egy Instagram-bejegyzésben őt is feltüntették, mint közreműködőt.

A stúdiómunkáról, mely még 2020 nyarán történt, november elején, a szám megjelenése után maga Ricciardo is megosztott egy videót a YouTube-on:

A szám egyébként a késő őszi debütálás ellenére is sikeres lett, Ausztráliában a Triple J’s Hottest 100 slágerlista 57. helyén végzett. Ezzel kijelenthető, hogy Ricciardo az egyik legsikeresebb Forma-1-es pilóta a zeneiparban – Lewis Hamilton nem jutott fel a slágerlistákra, hiába alkotott XNDA álnéven olyan híres előadó mellett, mint Christina Aguilera.

Hamilton mellett egy másik világbajnok, 1997 legjobbja, Jacques Villeneuve is próbált zenélni. A kanadai 2007-ben egy komplett albumot is kiadott, rajta 13 számmal. A projekt nem volt túl sikeres: még a legpozitívabb becslések szerint is csak 1200-1500 kópia kelt el a Private Paradise-ból.

Ha már zene és autósport, nem mehetünk el Slim Borgudd mellett sem, aki az ABBA dobjai mögül került a Forma-1-be 1981-82-ben. A svéd 15 alkalommal próbált elindulni egy hétvégén, 10-szer tudta magát kvalifikálni a futamra, és egy alkalommal szerzett pontot.