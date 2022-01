Miután a 2021-es szezonban a Red Bull a kispadra ültette Alexander Albont, a thai-brit pilóta 2022-ben visszatér a Forma-1-be, George Russell helyét veszi át a Williamsnél. A kétszeres dobogós szerdán meg is látogatta új munkahelye grove-i központját: megismerkedett a csapattagokkal, szimulátorozott egy kicsit, azaz végigment az ilyenkor szokásos procedúrákon.

A dolgok azonban nem alakultak zökkenőmentesen. Albon akarata ellenére is pluszmunkát adott a Williams embereinek, saját helyzetét pedig drámaivá tette, amikor elhagyta a kocsikulcsát. “Azt hittem, hogy a tálcán hagytam ebédkor, ezért úgy volt, hogy a szemetesek felé veszem az irányt. Szerencsére azonban ott volt a kanapé mellett a szimulátorszobában. Így megúsztam egy utat a szemetesbe” – mesélte a pilóta.

