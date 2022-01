Lewis Hamilton a tavalyi szezonzáró óta nem nagyon adott életjelet magáról, sokan lehetségesnek tartják, hogy a hétszeres világbajnok visszavonul.

A Mercedes a Twitteren most ismét arra utalt, hogy Hamilton nem megy sehova. “Minden készen áll egy újabb teljes hétre a gyárban. Teljes gőzzel előre a W13 projekttel” – írta a Mercedes egy Hamilton-kép kíséretében.

All fired up for another full-on week in the factory. Full steam ahead with project W13. 💪 pic.twitter.com/Ujn3sCK4Ar