Lewis Hamilton teljesen elvonult a nyilvánosság elől, amióta a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon alulmaradt Max Verstappennel szemben, és így – bár vitatható körülmények között – a holland lett a világbajnok. Utoljára az akkori időmérő edzést követően adott életjelet magáról közösségi oldalain, még annak kapcsán sem posztolt, hogy lovaggá ütötték.

Ezen (is) felbuzdulva a nemzetközi sajtó már hetek óta a hétszeres világbajnok visszavonulását boncolgatja, főként Toto Wolff azon kijelentésére alapozva, miszerint a brit és ő is kiábrándult a Forma-1-ből az Abu-Dzabiban történtek hatására. Tovább táplálja a pletykákat, hogy Hamilton azóta minden követést visszavont az Instagramon.

A sajtónak azóta sem nyilatkozott a Mercedes versenyzője, viszont a csapatfőnök ismételten megtörte a csendet. „Még mindig dúlnak bennünk az érzelmek, főleg Lewisban” – nyilatkozott Wolff a Motorsport-Total.com-nak Hamilton eltűnése kapcsán. „Az utolsó körig úgy tűnt, hogy ő nyeri a bajnokságot, majd egyik pillanatról a másikra elvették tőle.”

„Érthető, hogy ilyenkor meginog a hited, mert nem érted, mi történt. Természetesen a csend ott van, azért is, mert egyszerűen nem találja a szavakat” – mentegette a 36 éves versenyzőt. Mint ismert, bő két hete napokon át kérdéses volt az abu-dzabi futam és vele együtt a bajnokság végeredménye is, ám a Mercedes végül visszalépett a fellebbezéstől.

Wolff ismét elmondta, Hamiltonnal közösen döntött úgy a Mercedes, hogy a zöldasztalnál már nem száll újra harcba a bajnoki címért. A lovagi cím átvétele előtt azt tanácsolta neki, áldozzon néhány órát arra, hogy eddigi pályafutásából a pozitívumokat tudja magával vinni. „Azt hiszem, így is tett. Lehetett látni, mennyire megtisztelő pillanat volt ez számára” – jegyezte meg.

Az olasz sajtó ugyanakkor állítja, hogy a színfalak mögött már rendezte sorait Hamilton és a Mercedes. Azon a fronton azonban már korábban is volt példa fals értesülésekre, ahogyan az sem idegen húzás a brittől, hogy a közösségi médiában tisztogatva irányítja magára a figyelmet: 2017-ben például az addigi posztjait törölve kezdett „tiszta lappal”.

