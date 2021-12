A 2021-es Forma-1-es szezon utolsó futamának leintésével még nem ért azonnal véget a világbajnokság, történt néhány esemény a díjátadó gáláig, ahol Max Verstappen átvehette bajnoki trófeáját. A Mercedes reakciója is a kettős megítélésű események sorát erősítette, erről is beszéltünk a Vezess Csapatrádió 25. adásában. Baka Gábor, Fehér Patrik, Koncz Dávid és Kováts Olivér emellett a szezon azon mellékszereplőiről is megemlékeztek, akiknek kevesebb szó jutott az év során.

Nekünk, itt a Vezessnél a munkánk a hobbink, az autók és motorsportok iránti rajongásunk nem egy-egy cikk megírásáig tart, ez itatja át az életünket és a mindennapjainkat. Sokat beszélgetünk, vitatkozunk a motorsport, így a Forma-1 eseményeiről a cikkekben leírtakon túl is. Ezért arra gondoltunk, miért ne hallgathatná meg más is gondolatainkat, akár úgy, hogy hozzá is szólhat. Ez adta az ötletet, hogy elindítsuk a Vezess első podcastjét. Ez itt a Csapatrádió!

