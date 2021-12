Zsinórban nyolcadjára is behúzta ugyan a konstruktőri világbajnoki címet, a Mercedes nem igazán tudta megemészteni azt, ahogyan a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj utolsó körében Lewis Hamiltontól elhappolta az egyéni elsőséget Max Verstappen, bár a fellebbezéstől végül visszalépett a csapat.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vitatható lépései után Hamilton és Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is „kiábrándult” a Forma-1-ből, még az is felmerült, hogy nyáron aláírt kétéves szerződéshosszabbítása ellenére a hétszeres világbajnok inkább a visszavonulás mellett dönt. Olasz lapértesülések szerint azonban Hamilton nem fordít hátat a sportágnak.

Wolff még néhány nappal ezelőtt is – csalódottságát nyomatékosítva – gyászos hangulatú, fekete pulóverben állt kamerák elé, a karácsonyi ünnepek előtt viszont olyan fejleményről számolt be a Mercedes, melynek az osztrák vezető is örülhetett, még ha csak videohíváson keresztül is.

Ahogy a fenti videóból látható, a Mercedesnél máris beindították a 2022-es autót, ami a W13-as nevet kapja. Az egyelőre nem derült ki, mikor rántja le a leplet Hamilton (?) és George Russell új munkaeszközéről a címvédő gárda.

Eközben mozgolódás figyelhető meg a Haas háza táján is: az amerikai csapat tájékoztatása szerint Mick Schumacher és Nyikita Mazepin jövő évi autója, a VF-22 teljesítette a kötelező törésteszteket. Gene Haas csapatára nézve nem túl hízelgő, hogy a 2021-es szezon folyamán versenyzői számtalanszor tesztelték az autó masszívságát.