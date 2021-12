2010 és 2017 között a Ferrarikon az egyik legerősebben jelenlévő szponzor egy spanyol bank, a Santander volt. A pénzintézet még azok után is hű maradt a Scuderiához, hogy Fernando Alonso, akivel annak idején együtt érkeztek Maranellóba, időközben lelépett a csapattól.

Jövőre azonban visszatér a Santander, a hivatalos kommunikáció szerint prémium partnerként, az elköteleződés pedig hosszú távra szólhat, ugyanis a két márka együttesen határozta el, hogy a Ferrarit 2030-ra karbonsemlegessé tegyék.

A spanyol bank érkezésének nyilván az is megágyazhatott, hogy Carlos Sainz képében újra egy ibériai versenyző erősíti a csapatot, aki ráadásul jobbnak is bizonyult Charles Leclerc-nél. Erről a 2021-es szezon utolsó Csapatrádiójában is beszélgettünk.

A Ferrari szempontjából különösen jókor jön az új szponzor, miután eddigi legfőbb partnerük, a Philip Morris biztosan szűkebbre veszi a nadrágszíjat, a Mission Winnow például már nem lesz névadó szponzora a csapatnak.