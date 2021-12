Max Verstappen a szorosabbnál is szorosabb kapcsolatot épített ki versenymérnökével, Gianpiero Lambiasével. A holland úgy érzi, ők ketten nagyon jó párost alkotnak, szóval “ha nincs Lambiase, nincs Verstappen sem.”

“Neki is megmondtam, hogy csak vele dolgozom. Ha befejezi, megyek vele én is” – mondta Verstappen a Ziggo Sportnak.

“Természetesen néha tudunk nagyon szigorúak lenni egymással, de én akarom is ezt. Meg kell mondania nekem, ha hülyeséget csinálok, és nekem is ugyanezt kell tennem. Mindig meg is mondtam neki.”

“Az elmúlt néhány évben már én próbáltam a mérnök lenni, ő pedig a versenyző. Nagyon jól működik a kapcsolatunk.”