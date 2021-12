A bajnokavató árnyékéban kevés figyelmet kapott, de az Abu-dzabi Nagydíjon eldőlt az is, hogy Sebastian Vettel nyerte a legtöbb előzésért járó különdíjat. Noha az Aston Martin lényegében versenyképtelen volt a szezonzárón, Vettel azért nem tétlenkedett, a csapattársa, Lance Stroll ellen bemutatott egy látványos előzést – a tizensokadik helyért.

Vettelnek végül 132 strigulát húztak be idén, bár az sose derült ki, pontosan hogyan és mit számoltak előzésnek. Fernando Alonso 128 előzéssel a második, a búcsúzó Kimi Räikkönen 127 előzéssel a harmadik helyen zárt.

Seb on the radio when told he won the most overtakes of the season: "What's the prize? One million jelly beans?!" 🤣 pic.twitter.com/Cjec01DVXX