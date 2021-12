Véget ért a 2021-es Forma-1-es szezon, utolsó futamát teljesítette a Mercedes színeiben Valtteri Bottas, aki jövőre már az Alfa Romeo pilótájaként tér vissza a rajtrácsra. Eredmény szempontjából felejthető versenyt zárt a finn, de az Abu-dzabi Nagydíj után már annál felszabadultabb volt, aminek a vége egy nagy csobbanás lett a a tengerben.

Bottas egyébként csalódottan is nyilatkozott, miután a hatodik helyen ért célba. Habár a konstruktőri világbajnoki címet zsinórban nyolcadjára is behúzta a Mercedes, az utolsó körös drámában alulmaradt Lewis Hamilton, így az egyéni cím Max Verstappennél talált gazdára, legalábbis egyelőre, mert a brackley-iek már be is nyújtották az óvást.

„Még egyikükkel sem találkoztam, de át tudom érezni a helyzetet. Mindkét világbajnoki címet akartuk, és az, hogy a konstruktőri a miénk lett, hatalmas, ugyanakkor fáj, hogy nem Lewis nyerte az egyénit. Úgy érzem, elvesztettem egy világbajnoki címet, mert ő is elveszítette” – mondta a Sky Sports F1-nek.

„Olyan, mintha engem vágtak volna gyomron. Úgy érzem, megérdemelte volna ma, hogy győzzön. De változnak a dolgok, ilyen ez a sport. Néha ellened van, néha neked kedvez, ez nem a mi napunk volt” – tette hozzá a finn, aki utódjával, George Russell-lel ellentétben nem fakadt ki a versenyirányítás munkája miatt.

„Biztos vagyok benne, hogy a biztonságot szem előtt tartva hoznak döntéseket. Ha egy autó keresztbe áll, általában szükség van a biztonsági autóra, csak ez most szerencsétlenül jött ki.”