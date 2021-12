Fordult a kocka az év utolsó időmérőjén, így Max Verstappen várhatja az élről a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjat, míg Lewis Hamilton a második rajtkockából indulhat el. A másik Mercedesszel azonban mindössze a hatodik helyen végzett Valtteri Bottas, ami taktikailag nehéz helyzetbe hozhatja a csapatot, ami a bajnoki küzdelemre is hatással lehet.

Mint az a kvalifikáció után kiderült, azért zárt gyengébben a finn, mert az időmérő előtt motort cseréltek az autójában, pontosabban egy régebbi egységet helyeztek vissza. „Ma egy régebbi erőforrásra váltottunk. Tudtam, hogy ez a tegnapi naphoz képest legalább két tizedmásodperces veszteséget fog jelenteni nekem” – mondta Bottas a Sky Italiának.

Azután, hogy befejezte gyors körét a jövőre az Alfa Romeóhoz távozó finn, Toto Wolff csapatfőnök személyesen dicsérte meg őt a csapatrádión, mondván, ennél nem volt több benne, „figyelembe véve a motort”.

The radio message for Bottas from Toto Wolff: "Valtteri, you're doing a super job, considering the engine. Super job." pic.twitter.com/r7HeWtLPNx