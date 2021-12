1993-ban érkezett meg Jean Todt a Ferrarihoz, a mélyponton lévő csapatból pedig néhány év leforgása alatt domináns F1-es alakulatot varázsolt a francia szakember. Maranellóban 2009-ig maradt, majd a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke lett. 2015-ben újraválasztották, miután első hatéves mandátuma lejárt, idén pedig leköszönt a posztról újabb megbízatási időszakának végén, 75 évesen.

Olasz források azonban a minap arról számoltak le, hogy Todt még jövőre sem megy nyugdíjba, hanem tanácsadóként visszatérhet a Ferrarihoz. Szerepe nagyjából hasonló lenne, mint amit Niki Lauda töltött be halála előtt a Mercedesnél az elmúlt években.

Az olaszoknak szüksége is lehet egy ilyen karizmatikus személyiségre, véli a Corriere della Sera. Jelenlegi csapatfőnöküket, Mattia Binottót többször is érte az a vád, hogy politikailag, sportdiplomáciai szempontból nem egy erős vezető, ám Todt érkezésével ez megváltozhat, lévén, hogy tapasztalt sportvezetőről van szó. Mindemellett Binotto és a francia jó kapcsolatot is ápolnak egymással.