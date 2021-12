A Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj lesz az utolsó világbajnoki futama Jean Todtnak, ahol a Nemzetközi Automobil Szövetség első embereként lesz jelen. A Ferrari egykori csapatfőnöke két cikluson át, 12 éven keresztül irányította a szervezetet. Az FIA-elnök megbízatása ugyan még a jövő heti szezonzáróra is érvényes, ám oda már nem utazik el a 75 éves francia szakember.

Todt irányítása alatt a szervezet igyekezett a lehető legtöbbet tenni a biztonságért a közúton és a versenypályán egyaránt. Előbbiről a legtöbb embernek az a plakátkampány juthat eszébe, melyen híres, sikeres sportolók és pilóták, zenészek, színészek hívták fel a figyelmet a biztonsági öv bekötésére vagy éppen a gyalogátkelőhelyek előtti alapos körültekintésre.

Az F1-ben a legfontosabb biztonsági fejlesztés a glória volt, de az elmúlt években vezették be a virtuális biztonsági autó fogalmát is, mellyel a valódi safety car beküldése nélkül is le lehet lassítani a mezőnyt.

In Jeddah with @F1 CEO Stefano Domenicali, @MercedesAMGF1 boss Toto Wolff and @redbullracing chief Christian Horner at my last Team Principals’ Meeting as @FIA President. Deeply touched by the friendship they have shown me.#F1 #SaudiArabianGP 🇸🇦 pic.twitter.com/j2NKQjL6VF

— Jean Todt (@JeanTodt) December 4, 2021